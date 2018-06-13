В неділю маленькі львів’яни зможуть «влаштуватись на роботу»

У неділю, 17 червня, у Львові парк імені Івана Франка перетвориться на «Місто професій». З 14:00 до 18:00 години дітлахи зможуть спробувати себе у різних професіях. Про це у Facebook повідомляють організатори заходу.

Зазначається, що «Місто професій» – міжнародний проект, що вже п’ятий рік реалізовується в Україні.

«Мета проекту – щоб кожна дитина мала шанс реалізувати свій потенціал. У парковій зоні розгортається імпровізоване Місто Професій. При вході кожна дитина отримує паспорт та має можливість «влаштуватись на роботу». Після короткого майстер-класу від фахівців своїх галузей, таких як – рятувальник, пожежник, кінолог, вибухотехнік, поліцейський, лікар, соціальний працівник, криміналіст, будівельник, перукар, агроном, ветлікар, діджей, автослюсар, продавець, банкір, кухар, актор, модель, кравчиня тощо, діти приступають до «роботи». За свою працю дітки отримуватимуть «заробітню платню» – гривники», – йдеться у повідомленні.

Вхід на захід вільний.

Нагадаємо, раніше у Львові перенесли захід «Місто професій» через несприятливі погодні умови. Подія мала відбутися 19 травня у парку імені Івана Франка.