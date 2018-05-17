В суботу маленькі львів’яни зможуть «влаштуватись на роботу»

В суботу, 19 травня, у Львові кожна дитина зможе «влаштуватись на роботу». Стартує п’ятий сезон національного соціального проекту «Місто професій». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Це наймасштабніший профорієнтаційний проект в Україні, участь у якому можуть брати діти віком від 3 до 18 років. На вході до паркової зони кожна дитина зможе отримати паспорт та «влаштуватись на роботу». Ознайомлювати діток з особливостями кожної професії будуть справжні фахівці своєї справи — поліцейські, рятувальні-пожежники, будівельники, лікарі, фармацевти, футболісти та ін.

Головна мета проекту — продемонструвати дітям можливості дорослого світу. Щоб кожен мав змогу обрати в майбутньому не просто професію, а улюблену справу.

Організатори запрошують усіх охочих в суботу, 19 травня, у парк ім. Івана Франка з 12.00 до 16.00 год. Вхід дорослим тільки у супроводі дітей!

Додаткова інформація за тел.: 093 586 78 00, www.mistoprofesiy.com.ua

Посилання на подію у Facebook: https://www.facebook.com/events/163 248 884 464 409/

Фото: MoeMisto.ua