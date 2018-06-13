У Зимній Воді мікроавтобус збив 65-річного велосипедиста

На Пустомитівщині внаслідок наїзду мікроавтобуса травмований велосипедист. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 червня близько 9.20 у селі Зимна Вода, Пустомитівського району.

«Водій автомобіля «Фольксваген Транспортер», 30-річний львів’янин, скоїв наїзд на велосипедиста, 65-річного місцевого мешканця. Внаслідок наїзду велосипедист отримав тілесні ушкодження, зокрема садна, забої та рвану рану передпліччя», – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.