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У Новояворівську через пошкодження труби з гарячою водою двоє дітей отримали опіки

Юлія Шпак

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У Новояворівську двоє дітей віком 9 та 14 років отримали опіки через пошкодження труби подачі гарячої води. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так, близько 21:00 год., у місті Новояворівськ на вул. С. Бандери, відбулося пошкодження труби подачі гарячої води діаметром 325 мм до житлових будинків. Внаслідок події двоє дітей отримали опіки різного ступеня важкості та були госпіталізовані до лікувальних закладів, а саме:

  • 2009 року народження, проживає у м. Новояворівськ, отримав опіки нижніх кінцівок III ступеня – госпіталізований у Львівську МДКЛ;
  • 2004 року народження, проживає у м. Новояворівськ, отримав опіки нижніх кінцівок – у стані середнього ступеня важкості госпіталізований в Новояворівську МКЛ.

Обставини події встановлюються.

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