У Львові взяли під варту злодія, ласого на золоті жіночі прикраси

У Львові поліцейські арештували раніше судимого зловмисника, який зірвав з шиї золоті прикраси у двох львів’янок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Сихівський відділ поліції 6 червня за допомогою звернулася 23-річна львів’янка, котра повідомила, що на вулиці Стрийській в обідню пору невідомий чоловік зірвав з її шиї золотий ланцюжок та кулон. Завдані збитки заявниця оцінила у 13 тисяч гривень.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 34-річний львів’янин, який також причетний до скоєння ще одного подібного злочину.

Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.186 (грабіж) ККУ та згідно ухвали суду взято під варту. Зловмиснику загрожує від чотирьох до шести років позбавлення, досудове розслідування триває.