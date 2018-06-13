У громадському транспорті Львова не вистачає місць для 25 тисяч пасажирів

Львову не вистачає близько 25 тисяч пасажиромісць в наявному громадському транспорті. Про це сьогодні, 13 червня, під час прес-конференції повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури з питань транспорту Андрій Білий, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, щодня громадським міським транспортом перевозиться близько мільйона пасажирів.

«Найбільший пік навантаження на громадський транспорт припадає з 8.00 до 9.00. Так, о пів на восьму ви ще можете легко сісти у автобус, а ось о пів на дев’яту – це вже майже неможливо. Це дуже чітко прослідковується по всіх напрямках», – сказав Андрій Білий.

Таким чином, як наголосив посадовець, з 7.00 до 10.00. необхідно перевезти 150 тисяч пасажирів.

Він додав, щоб забезпечити нормальну провізну здатність, треба збільшити кількість громадського транспорту.

Так, у 2018 році планують закупити 50 трамваїв, 40 тролейбусів, 100 автобусів. Трамваї придбають вживані, а ось тролейбуси і автобуси будуть новими.

«Перші тридцять трамваїв мають бути вже десь у серпні. Ще є певна процедура, щоб їх сертифікувати і поставити на наші колії. Очікуємо цього року все постачання…», – зазначив Андрій Білий.

Водночас він зазначив, що акцент робитимуть на збільшенні кількості трамваїв та тролейбусів:

«До чого ми рухаємося? Має бути однозначно збільшена кількість електричного екологічного транспорту. Тим більше, що у Львові контактна тролейбусна та трамвайна мережі досить розвинуті, і ми можемо ще довантажувати легко до 200 тролейбусів».