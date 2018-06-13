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Шістьох мешканців Львівщини судитимуть за шахрайство із субсидіями

Юлія Шпак

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На Львівщині судитимуть шістьох місцевих мешканців за шахрайство із субсидіями. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

«Встановлено, що до управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької районної державної адміністрації шістьма громадянами надано завідомо неправдиві відомості про свій та близьких осіб майновий стан. Зловмисники достовірно знали, що якщо вкажуть у декларації про доходи і втрати правдиву інформацію, то не зможуть отримати житлову субсидію (або може бути припинене її надання).Таким чином, на підставі сфабрикованих документів, вказаним особам нараховували від 1 тис до понад 11 тис грн субсидій», – йдеться у повідомленні.

Через таке порушення умов призначення державної субсидії з відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, державному бюджету завдано шкоди на загальну суму майже 43 тис грн.

Обвинувальні акти скеровано для розгляду у Дрогобицький міськрайонний суд.

За вчинення вказаного злочину санкцією статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.

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