Поліція впіймала «телефонного терориста», який вночі «замінував» залізницю та автовокзал у Львові

У Львові невідомий повідомив правоохоронцям про замінування залізничного вокзалу та автовокзалу. «Телефонного терориста» затримали: ним виявився мешканець Житомирщини, який неодноразово «мінував» кілька об’єктів у столиці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

Так, сьогодні вночі на телефон «гарячої лінії» 102 надійшло повідомлення про нібито замінування залізничного вокзалу та автовокзалу у Львові.

Спільними діями співробітників СБУ та працівників Нацполіції вдалося оперативно встановити особу «телефонного терориста». Ним виявився мешканець Житомирщини, який причетний також до анонімних повідомлень про мінування декількох об’єктів у Києві.

Правоохоронці вже затримали «мінера» в одному з райцентрів Житомирщини.

Управління СБ України у Львівській області нагадує, що незалежно від мотивів «телефонних терористів» їхні дії караються позбавленням волі на строк від двох до шести років.

За повторний дзвінок зловмисника може бути засуджено терміном від чотирьох до восьми років.

«Телефонним анонімам» також доведеться компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитків від їх протиправних дій.