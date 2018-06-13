Поліцейські розшукують львів’янку, яка наїхала на патрульного і провезла його півкілометра на капоті

Поліцейські Львівщини розшукують 26-річну Ельнару Абієву за вчинення кримінального правопорушення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

«Франківським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, розшукується Абієва Ельнара Зафарівна, 19.08.1991 р.н., уродженка Львова», – йдеться у повідомленні.

Як уточнили Львівському порталу у ГУНП у Львівській області, мова йде про львів’янку, яка у січні 2018 року наїхала на патрульного і провезла його півкілометра на капоті.

Всім, кому що-небудь відомо про місцеперебування розшукуваної зловмисниці, просять терміново зателефонувати за номером: (032) 238-95-51, або на оперативну лінію 102.

Фото: 24 канал