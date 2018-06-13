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На Львівщині з балкону випав однорічний хлопчик

Вероніка Рой

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Вчора, 12 червня, у місті Рудки, що на Львівщині, з балкону випав однорічний хлопчик. Цю інформацію Львівському порталу підтвердила речниця ГУНП у Львівській області Світлана Добровольська.

 

Як вона зазначала, інформація до поліції надійшла від медиків.

«Хлопчику 1 рік і 3 місяці. На даний час правоохоронці з’ясовують обставини події та проводять перевірку за цим фактом», – розповіла Світлана Добровольська.

Згодом у відділі комунікації поліції повідомили, що попередньо було встановилено, що хлопчик бавився на балконі першого поверху, звідки і випав, перехилившись через перила. Дитину в лікарню привезла власним автомобілем 43-річна матір.

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