На Львівщині оберуть найспортивніше село

У Львівській області 23 червня визначатимуть найкраще спортивне село. Спортивні змагання відбуватимуться серед команд сільських, селищних рад. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Урочиста церемонія відкриття змагань розпочнеться у приміщенні місцевого будинку «Просвіти» об 11 годині.

У рамках заходу відбудуться змагання з волейболу (серед чоловіків та жінок), міні-футболу, тенісу настільного, шахів, шашок, гирьового спорту.

Організатори сподіваються, що ці щорічні спортивні змагання серед команд сільських, селищних рад «Краще спортивне село Львівщини 2018 року» сприятимуть розвитку і популяризації фізичної культури та спорту серед сільського населення, залученню до регулярних занять в оздоровчих групах і спортивних секціях, впровадження фізичної культури та спорту у повсякденний побут мешканців сільської місцевості, використанню фізкультурно-спортивних заходів для зміцнення здоров’я людей та профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі.