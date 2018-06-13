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На кордоні у Львівській області впіймали росіянина зі зброєю

Дарина Смеречанська

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Прикордонники Львівського загону в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Грушів» вилучили зброю у росіянина. Про це Львівському порталу повідомили  у прес-службі Західного регіонального управління ДПСУ.

 

Під час огляду автомобіля «Смарт» німецької реєстрації на виїзд з Україну прикордонники за допомогою службової собаки Сабо виявили револьвер калібру 4,5 мм та майже 200 набоїв до нього. Його перевозив громадянин Російської Федерації, приховавши в салоні  автомобіля.

Додамо, що протягом 2018 року прикордонники Львівського загону виявили 40 одиниць.

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