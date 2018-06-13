На Донбасі загинув боєць 24 механізованої бригади

Вчора, 12 червня, на Донбасі загинув боєць 24 ОМБр імені короля Данила, яка базується на Львівщині. Про це повідомляє прес-служба 24 ОМБр імені короля Данила, передає Львівський портал.

«Вчора неподалік Новгородського, що на околицях тимчасово окупованої Горлівки, загинув волинянин Микола Вільчинський. Боєць народився 1992 року на Горохівщині. На початку війни був мобілізованим, а згодом вирішив піти на контракт у ЗСУ. Друзі та побратими відзначають те, що Микола був надзвичайно веселою та життєрадісною людиною, а разом із тим справжнім бійцем та патріотом», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у 26 річного юнака залишилися батьки, молода дружина та двоє малих діточок.

Фото: 24 ОМБр імені короля Данила