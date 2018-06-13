На «Арені Львів» українські футболістки обіграли збірну Швеції у відборі на чемпіонат світу

Вчора, 12 червня, на стадіоні «Арена-Львів» відбувся кваліфікаційний матч чемпіонату світу-2019 між національними жіночими збірними командами України та Швеції з футболу. Про це Львівському порталу в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

У першому таймі футболістка Дарія Апанащенко впевнено принесла команді перший гол у ворота збірної команди Швеції, який став не лише єдиним, а й переможним. Адже кваліфікаційний матч чемпіонату світу- 2019 «Україна-Данія» завершився беззаперечною перемогою жіночої збірної команди України з футболу з рахунком 1:0.

Нагадаємо, що відповідно до регламенту турніру, до фінальної частини чемпіонату світу-2019 напряму вийдуть переможці семи відбірних груп європейської кваліфікації.

Фото: ФФУ