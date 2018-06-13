МОЗ нагадує, як вберегтися від отруєння грибами

Страви з грибів – традиційний продукт в раціоні харчування багатьох регіонів України. На території країни ростуть майже 2 000 видів шапинкових грибів, до 500 з них вважаються їстівними. Найчастіше гриби використовують як приправи до страв або ж в консервованому вигляді. Центр громадського здоров’я нагадує про правила збирання та споживання грибів.

Гриби доволі специфічний продукт, що містить значну кількість азотистих речовин, у тому числі білків, жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (зокрема фосфор). До їхнього вмісту входить клітковина, хітин, який майже не перетравлюється в шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважаються «важкою» їжею.

Вживання грибів не рекомендоване вагітним, жінкам, які годують грудьми та людям похилого віку. Не варто годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років.

Як не отруїтися грибами?

-Найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, що вирощують штучно, підлягають контролю та продаються в торгівельній мережі

-Не купуйте гриби на стихійних ринках

-Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки

-Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишаючи його поряд з іншими

-Не беріть занадто молоді чи старі гриби – їх легко переплутати з отруйними

-Не збирайте гриби поблизу трас, підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, в тому числі важкі метали

-Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддаючи воду і збільшуючи концентрацію токсинів

-Не куштуйте сирі гриби

-Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні слід викинути

-Готуйте гриби протягом першої доби після збирання

-Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин

-Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби

Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів.

Основними ознаками отруєння грибами є наступні:

-Нудота

-Блювота

-Різкий біль в животі

-Діарея

-Запаморочення

-Підвищення температури тіла

-Зниження пульсу

-Задуха

-Судоми

-Відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги)

-Поява галюцинацій та марення

За наявності будь якого з наведених симптомів, негайно викликайте лікаря!

Перша допомога при отруєнні грибами

-Терміново телефонуйте до «швидкої»: загальний номер «103»

-Промийте шлунок простою водою

-Дотримуйтесь постільного режиму

-Пийте багато рідини (вода, підсолена вода або прохолодний чай). Це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини

-Прийміть сорбенти

Категорично забороняється вживати алкогольні напої, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти – це може прискорити всмоктування токсинів в організм.

Не займайтеся самолікуванням, це може нашкодити вам!

Залишки грибів або грибних страв треба обов’язково зберегти, тому що лабораторне їх дослідження допоможе встановити причину отруєння та призначити правильне лікування.