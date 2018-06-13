ОСТАННІ НОВИНИ

МОЗ нагадує, як вберегтися від отруєння грибами

Дарина Смеречанська

|

Страви з грибів – традиційний продукт в раціоні харчування багатьох регіонів України. На території країни ростуть майже 2 000 видів шапинкових грибів, до 500 з них вважаються їстівними.  Найчастіше гриби використовують як приправи до страв або ж в консервованому вигляді. Центр громадського здоров’я нагадує про правила збирання та споживання грибів.

 

Гриби доволі специфічний продукт, що містить значну кількість азотистих речовин, у тому числі білків, жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (зокрема фосфор). До їхнього вмісту входить клітковина, хітин, який майже не перетравлюється в шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважаються «важкою» їжею.

Вживання грибів не рекомендоване вагітним, жінкам, які годують грудьми та людям похилого віку. Не варто годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років.

Як не отруїтися грибами?

-Найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, що вирощують штучно, підлягають контролю та продаються в торгівельній мережі

-Не купуйте гриби на стихійних ринках

-Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки

-Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишаючи його поряд з іншими

-Не беріть занадто молоді чи старі гриби – їх легко переплутати з отруйними

-Не збирайте гриби поблизу трас, підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, в тому числі важкі метали

-Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддаючи воду і збільшуючи концентрацію токсинів

-Не куштуйте сирі гриби

-Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні слід викинути

-Готуйте гриби протягом першої доби після збирання

-Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин

-Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби

Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів.

Основними ознаками отруєння грибами є наступні:

-Нудота

-Блювота

-Різкий біль в животі

-Діарея

-Запаморочення

-Підвищення температури тіла

-Зниження пульсу

-Задуха

-Судоми

-Відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги)

-Поява галюцинацій та марення

За наявності будь якого з наведених симптомів, негайно викликайте лікаря!

Перша допомога при отруєнні грибами

-Терміново телефонуйте до «швидкої»: загальний номер «103»

-Промийте шлунок простою водою

-Дотримуйтесь постільного режиму

-Пийте багато рідини (вода, підсолена вода або прохолодний чай). Це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини

-Прийміть сорбенти

Категорично забороняється вживати алкогольні напої, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти – це може прискорити всмоктування токсинів в організм.

Не займайтеся самолікуванням, це може нашкодити вам!

Залишки грибів або грибних страв треба обов’язково зберегти, тому що лабораторне їх дослідження допоможе встановити причину отруєння та призначити правильне лікування.

 

 

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...