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Львів'яни пікетуватимуть проти будівництва заправки у сквері на розі вулиць Героїв УПА та Кульпарківської

Дарина Смеречанська

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Мешканці довколишніх будинків збираються пікетувати проти будівництва автозаправки у сквері між вулицями Героїв УПА та Кульпарківської. Про це повідомили у прес-службі НРУ.

 

Так, завтра, 14 червня, о 13.00 у сквері відбудуться відкриті збори мешканців прилеглих будинків,  представників шкільних колективів та громадських активістів щодо недопущення будівництва автозаправки на місці парку.

На знак протесту  проти таких намірів було зібрано підписи понад тисячі мешканців району. Також відповідний лист-звернення до міського голови Андрія Садового підписали представники більше 20 громадських організацій (копія листа-звернення додається).

Під час зборів мешканці оголосять про подальший план дій, а саме проведення протестних акцій в разі нереагування влади на вимоги мешканців.

Також буде обговорено перспективи відновлення скверу як рекреаційної зони та спорудження на місці зруйнованого фонтану-монументу у вигляді пам’ятного  меморіального знаку на честь  Героїв  Юнаків ОУН  та  Юнацтва УПА.

Як повідомляв раніше Львівський портал, на перетині вулиць Героїв УПА-Кульпарківська-Копистинського у Львові «ОККО» планує спорудити автозаправку без персоналу у вигляді пам’ятника-лева.

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