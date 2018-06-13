Львів’ян завтра чекають сильні зливи з грозами та град

У Львові 14 червня очікуються сильні дощі та шквали вітру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Львів’ян попереджають про грози. Вранці та вдень сильні дощі, подекуди град, шквали 15 — 20 м/с.

Львівська міська рада закликає усіх учасників дорожнього руху бути обережними та дотримуватися простих правил безпеки. Зокрема, під час негоди намагайтеся не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. Сильний вітер може призвести до падіння дерев, архітектурних конструкцій, шиферу з будинків, перекидання телеграфних стовпів, тому не можна бути близько до цих об’єктів під час негоди. Вдома потрібно зачинити вікна та двері, вимкнути з мережі побутову техніку, зокрема радіоприймачі і телевізори.

Додамо, що в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна звертатися на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.