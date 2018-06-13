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Із початку року на кір перехворіло 20,5 тисяч українців: найбільше – на Львівщині

Дарина Смеречанська

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За 23-й тиждень на кір в Україні захворіли 1345 людей, з них 523 дорослих і 822 дитини. Про це Львівському порталу повідомили  у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

 

Як зазначається, з початку року на кір захворіли 20 553 людини: 8 331 дорослих і 12 222 дітей.

Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 2973 людини: 918 дорослих і 2055 дітей), Закарпатській (всього 2547 людей: 463 дорослих і 2084 дитини), Івано-Франківській (всього 2367 людей: 685 дорослих і 1682 дитини), Одеській (всього 1839 людей: 898 дорослих і 941 дитина), місті Києві (всього 1466 людей: 910 дорослих і 556 дітей) та Чернівецькій (всього 1177 людей: 383 дорослих і 789 дітей) областях.

За цей час від ускладнень кору померло одинадцять людей: семеро дітей і четверо дорослих.

Кір – небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, знаходяться у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

Нагадаємо, що МОЗ розпочне вакцинацію дорослих у групах ризику. Наразі затверджується порядок проведення імунізації дорослим та визначаються групи, які вакцинуватимуть безоплатно, про що Міністерство охорони здоров`я поінформує окремо.

Вакцина проти кору є у наявності в усіх регіонах. Для щеплень КПК в Україну наразі постачається вакцина “Пріорикс” виробництва “Глаксо Сміт Кляйн”, вона якісна, ефективна і безпечна, надається державою безоплатно. Станом на 07 червня 2018 року, в Україні наявні 909 тисяч доз вакцин, також очікуються подальші поставки вакцини КПК. Якщо в окремому лікувальному закладі вакцина відсутня, необхідно звернутися до департаменту/управління охорони здоров’я ОДА: http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja

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