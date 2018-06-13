Графіті-фестиваль у Львові. Стіни інженерних споруд Сихова перетворять на мистецькі об'єкти

У Львові 16-17 червня вже вчетверте відбудеться графіті-фестиваль «Алярм» . Більше 70-ти художників зі всієї України та з Варшави, будуть перетворювати стіни спального району на мистецькі об`єкти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Цього року локація для події – Сихів: інженерні споруди у дворах за адресами вул. Хоткевича, 14, вул. Драгана, 10 та пр. Червоної Калини, 68а будуть вирувати мистецьким життям. Місце проведення фестивалю обрано згідно з Концепцією розподілу туристичного навантаження на громадський простір Львова.

Алярм | Alarm – це найбільший графіті-фестиваль України, який відбувається щорічно з 2015-го року у великих містах України. Графіті-сцена України досить велика, тому географія фестивалю постійно розширюється і виконує завдання розвитку та підтримки локальних графіті-сцен. Фестиваль вдихнув нове життя у таке явище сучасного мистецтва, як класичне графіті та спрейарт. Передумови створення подібного фестивалю виникли у попередні роки внаслідок невеликих локальних подій, не зв`язаних між собою, а також, перейняття європейського досвіду проведення схожих подій. У 2015-му році спільними зусиллями активістів з різних міст було вирішено створити бренд «Алярм|Alarm», щоб піднімати та підтримувати рівень фестивалів, пов`язаних із вуличним мистецтвом.

Створення графіті-полотна дозволить вчергове збільшити кількість легального, а значить якісного графіті в міському середовищі, що тим самим буде запобігати появі не легального і не якісного графіті. Також, на Сихові з`явиться новий цікавий мистецький об’єкт, цікавий як для мешканців так і для гостей міста.

За фестивальним дійством можна буде спостерігати 16−17 червня 2018 р. Паралельно відбуватиметься виставка, присвячена графіті-каліграфії в галереї «Фарбований лис», вул. Заводська, 31.