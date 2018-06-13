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Допомогти сиротам-спортсменам: львів’ян запрошують на благодійний кінопоказ

Олена Карп'юк

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Цієї суботи, 16 червня, львів’ян і гостей міста запрошують в парк імені Івана Франка на Міський пікнік. В межах нього збиратимуть кошти на поїздку команди Центру опіки сиріт на VI Світовий Кубок з міні-футболу, що відбудеться у Варшаві 27-29 липня цього року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Упродовж дня на Міському пікніку зі спортивною тематикою можна буде подивитись на показові виступи спортсменів від Львівської академії фехтування, акробатики, гімнастики від Львівської ДЮСШ «Галеон», зіграти у велетенські шахи та познайомитись з командою «Центру Опіки Сиріт», що тренуватиметься на спортивній галявині поблизу ротонди.

В програмі вечірнього кінопоказу також передбачена коротка презентація поїздки команди на змагання від керівника «Центру опіки сиріт» та фільм «Пеле: Народження легенди» (режисер Джефф Цимбаліст, 2016 р.).

На кіногалявині будуть розміщені благодійні скриньки в представників Центру опіки сиріт. Усі зібрані кошти підуть на покриття витрат з переїзду команди до Варшави та у зворотному напрямку.

Зазначимо, Центр Опіки Сиріт ЛА УГКЦ є релігійною організацією, метою якої є дбати про добре і щасливе майбутнє дітей-сиріт, виховувати їх в любові, пошані та повазі, як до старших, так і одне до одного.

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