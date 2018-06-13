Чим зайняти школярів у Львові? Безкоштовні літні табори

Діти, які залишилися на літніх канікулах вдома, мають можливість цікаво провести час в церковних та міських осередках дозвілля і за це не потрібно платити. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Дітлахам шкільного віку пропонують вікторини, творчі заняття, майстер-класи тощо. Навчання поєднуватиметься з перервами на прогулянки, спортивні та рухливі ігри на майданчику.

«На час літніх канікул Дитячі клуби Львова пропонують дітворі різні можливості для проведення вільного часу. Зокрема, мережа Дитячих клубів організовує осередки активного дозвілля, в яких маленькі відвідувачі мають змогу спробувати себе в різних видах творчості, спортивних іграх, спільних прогулянках», — розповіла Діана Наорлевич, координатор Дитячих клубів міста Львова.

Осередки дозвілля при Дитячих клубах Львова

Дитячі клуби Залізничного району

Табір «Літо з «Родинним» працюватиме до 6 липня в дитячому клубі «Родинний» по вул. С. Петлюри, 37. Табір чекатиме діток щодня з 10.00 до 17.00, у cуботу з 10.00 до 13.00 год. В програмі майстер-класи, спортивні, рухливі та інтелектуальні ігри, конкурси, квести, театральне мистецтво, «Веселий кінозал», змагання, англійська.

Контактний телефон — 295 82 46, 099 123 3831.

Літній табір «АртЛіто» працюватиме до 15 серпня в дитячому клубі «Мандри» по вул. Комарова, 3. Табір чекатиме діток з понеділка по суботу з 10.00 до 13.00 год. В програмі екскурсії, мандрівки, пленери на свіжому повітрі, інтелектуальні ігри.

Контактний телефон — 295 82 46, 063 750 54 09

Літній табір «Веселі канікули» працюватиме до 18 липня в дитячому клубі «Колорит» по вул. Суботівській, 7. Табір чекатиме діток з понеділка по суботу з 10.00 до 13.00 год. В програмі екскурсії, мандрівки, пленери на свіжому повітрі, майстер-класи, спортивні та рухливі ігри, конкурси, змагання, англійська, танці.

Контактний телефон — 295 82 46, 063 695 15 40

Дитячі клуби Шевченківського району

До 13 липня в приміщенні «Арт-Клубу» (вул. Замарстинівська, 71) працюватиме літня школа «Територія дружби». З 10.00 до 16.00 (з понеділка по п´ятницю) на дітей шкільного віку чекають цікаві тематичні заняття і майстер-класи зі співу, танців, театрального та образотворчого мистецтва, прогулянки, ігри, конкурси, вікторини.

Контактний телефон — 252 18 28, 097 344 73 54.

Дитячі клуби Сихівського району

До 17 липня, у дитячому клубі «Барви» на вул. Сихівській, 14 діти матимуть можливість відвідати школу журналістики та маркетингу, гуртки мистецького спрямування та хіп-хопу. У клубі «Смайлик» на вул. Червоної Калини, 61 діти матимуть можливість покращити свої знання з англійської мови, також там працюватиме гурток з раннього розвитку дитини «Startup».

Контактний телефон — 254 64 58, 098 345 75 36.

Дитячі клуби Галицького району

Дитячі клуби Галицького району запрошують дітей у літній табір СМАРТ з 18 червня. Основна локація — приміщення Дитячої галереї «АквареліЯ», що на вул. Ференца Ліста, 2 та додаткова локація малюків на І. Франка, 54 у «СмАрт- клубі».

Заняття триватимуть протягом двох тижнів (понеділок-п’ятниця з 10.00 до 14.00 год).

Контактний телефон — 261 68 48, 067 494 95 26.

Дитячі клуби Личаківського району

Літня школа «Країна Фантазій» у клубі «Багато сердець» по вул. Дж. Вашингтона, 5а. Школа працюватиме до 22 червня з 11.00−14.30 год. У програмі табору веселі мандрівки, спортивні вікторини, весела англійська, різноманітні ігри, творчі майстер класи і ще багато цікавого.

Контактний телефон — 254 62 63, 067 804 16 72.