ОСТАННІ НОВИНИ

За добу у водоймах Львівщини втопились двоє чоловіків

Олена Карп'юк

|

Протягом учора, 11 червня, у водоймах на території області потонули двоє чоловіків віком 45 та 27 років. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Вчора, о 18:30 год., у Червонограді рятувальники витягнули з Західного Бугу місцевого 45-річного чоловіка. Як вдалося встановити, чоловік потонув під час купання.

Також учора, о 09:30 год., у місцевому ставку, що у с. Ражнів Бродівського району, втопився 27-річний житель с. Руда-Брідська. Тіло із водойми витягнули водолази о 13:50 год.

Наразі обставини обох подій встановлюються.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...