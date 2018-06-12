За добу у водоймах Львівщини втопились двоє чоловіків

Протягом учора, 11 червня, у водоймах на території області потонули двоє чоловіків віком 45 та 27 років. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Вчора, о 18:30 год., у Червонограді рятувальники витягнули з Західного Бугу місцевого 45-річного чоловіка. Як вдалося встановити, чоловік потонув під час купання.

Також учора, о 09:30 год., у місцевому ставку, що у с. Ражнів Бродівського району, втопився 27-річний житель с. Руда-Брідська. Тіло із водойми витягнули водолази о 13:50 год.

Наразі обставини обох подій встановлюються.