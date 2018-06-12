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У Раві-Руській зупинили рекордну контрабанду бурштину

Омелян Шевчук

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Прикордонники виявили рекордну партію «сонячного каміння» у пункті пропуску Рава-Руська». Про це Львівському порталу повідомили у Львівському прикордонному загоні державної прикордонної служба України.

 

За даними відомства, сьогодні в пункт пропуску Рава-Руська, що на українсько-польському кордоні, прибув автомобіль марки «Фольксваген» української реєстрації. Під час спільного огляду з працівниками фіскальної служби транспортного засобу прикордонники Львівського загону виявили в авто мешканки Рівенської області 45 кілограмів бурштину 1,7 кг обробленого і 43,3 кг необробленого каміння.

Каміння бурштину жінка приховувала у конструктивних особливостях свого автомобіля, а саме у паливному баку, під обшивкою салону авто та у багажнику.

Наразі знахідку вилучено компетентними державними органами.

Сума оцінки каміння буде встановлена після проведення експертизи.

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