У Львові під час акції «Здорове місто» у 58% дітей виявили патології

Впродовж двох тижнів кожен львів’янин мав змогу безкоштовно проконсультуватись у спеціалістів та пройти медичне обстеження на профілактичній акції «Здорове місто». Цього року у медичних містечках провели понад 10 тисяч обстежень. У більш як тисячі відвідувачів було виявлено патології. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу – кампанія «Здорове місто» спільно з міським управлінням охорони здоров’я.

Акція «Здорове місто» стала традиційною для Львова. Цього року спостерігати справжній ажіотаж. Люди приходили на місця проведення акцій завчасно. Це свідчить, що у львів’ян вже виробилась звичка правильного підходу до профілактики захворювань.

Найбільш популярними серед відвідувачів були консультації щодо індексу маси тіла, вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози у крові, флюорографія та ультразвукова діагностика молочних залоз.

За результатами акції, впродовж двох тижнів у більш ніж 14% обстежених виявили відхилення від норми. Найбільша кількість відхилень від норми було виявлено у обстежених з підвищеним рівнем цукру в крові – 29%. Також на додаткове обстеження направлено: під час обстеження молочних залоз у жінок – 22 %, з відхиленням зору – 21%. Проблема підвищеного артеріального – це проблема, що присутня у всьому світі. Акція показала, що багато людей переймаються гіпертонією. Рання діагностика цієї хвороби допоможе уникнути інфаркту чи інсульту у майбутньому. Так, з проблемами артеріальної гіпертензії – виявлено 20% обстежених, з проблемами серця – 18%.

У 16 обстежених виявлено підозру на туберкульоз. Серед дітей, які взяли участь у акції, більше ніж в половини було виявлено відхилення від норми: було обстежено 740 тисячі дітей, з них 429 скеровано на дообстеження. Це – 58%! Такі цифри мали б застерегти батьків регулярно обстежувати дітей, які навіть на перший погляд умовно здорові.

Цьогоріч на всіх локаціях працювали ще й пункти консультування щодо вибору сімейного лікаря та підписання декларацій. У Львові наразі підписано понад 180 тисяч декларацій. Тому такі консультативні пункти вирішили зробити в кожній поліклініці біля реєстратур, щоб ті, хто приходив, одразу отримував детальну інформацію щодо вибору сімейного лікаря. Так, 565 консультацій провели у рамках акції «Здорове місто».