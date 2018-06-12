Поблизу Львова сталася потрійна ДТП

Сьогодні, 12 червня, у Пустомитівському районі зіткнулись одразу три автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 12.00 на автодорозі Київ-Чоп біля села Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген», 46-річний мешканець Кам’янко-Бузького району, скоїв зіткнення з іншим «Фольксвагеном», який стояв перед світлофором і за кермом якого перебував 61-річний мешканець Золочева. У свою чергу, цей автомобіль зіткнувся з «Пежо», який стояв перед ним і яким керував 31-річний мешканець Винників. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав пасажир того «Фольксвагена», який опинився між двома іншими автомобілями-учасниками ДТП», – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Ігоря Зінкевича