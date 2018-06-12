На Донбасі поранили трьох українських бійців

Протягом минулої доби, 11 червня, на Донбасі російсько-окупаційні війська 27 разів порушували режим припинення вогню, 11 разів застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. За добу троє українських військових отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

На використання окупантами артилерії, мінометів, БМП та стрілецького озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповідали адекватним вогнем та не дозволили ворогу покращити тактичне положення.

На Луганському напрямку противник не припиняв спроб послабити оборонні рубежі наших захисників в районі населеного пункту Новотошківське. На Горлівському напрямку активна оборона підрозділів Об’єднаних сил тривала в районах населених пунктів Троїцьке та Світлодарськ. На Донецькому напрямку – поблизу Авдіївки та Піски. Залишалась напруженою ситуація і на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Ломакине, Водяне та Широкіне.

Під час бойових дій минулої доби три українські військовослужбовці отримали поранення. Станом на 07:00 год. ранку сьогодні, 12 червня, втрат серед українських бійців немає.