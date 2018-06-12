«Львівська залізниця» продовжила маршрут електрички Стрий–Лавочне–Стрий до станції Мукачево

Із метою покращення обслуговування пасажирів «Львівська залізниця» продовжила маршрут електропоїзда №6183/6184 сполученням Стрий–Лавочне–Стрий до станції Мукачево. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Львівської залізниці».

Починаючи з 11 червня цього року поїзд №6183 Стрий–Мукачево курсує за наступним графіком: відправлення зі Стрия 08:30 (замість 08:40), Конюхів 08:39-08:40, Гірне 08:45-08:46, Любинці 08:50-08:51, Ниж. Стинава 08:55-08:56, Ниж. Синьовидне 09:00-09:01, Верх. Синьовидне 09:07-09:08, Сколе 09:18-09:20, Гребенів 09:30-09:31, Тухля 09:41-09:42, Славське 09:55-09:57, Тернівка 10:04-10:05, Лавочне 10:11-10:12, Бескид 10:23-10:24, Скотарське 10:37-10:40, Воловець 10:50-10:51, Свалява 11:21-11:24, Карпати 11:34-11:35, прибуття в Мукачево 11:51.

Поїзд №6184 на шляху прямування робить додаткову зупинку на зупиночному пункті Тернівка, а відправляється із Мукачевого о 12:09, Карпати 12:24-12:25, Свалява 12:35-12:37, Воловець 13:08-13:10, Скотарське 13:20-13:21, Лавочне 13:42-13:43, Тернівка 13:48-13:49, Славське 13:56-13:58, Тухля 14:10-14:11, Гребенів 14:21-14:22, Сколе 14:32-14:33, Верх. Синьовидне 14:43-14:44, Ниж. Синьовидне 14:50-14:51, Ниж. Стинава 14:54-14:55, Любинці 15:00-15:01, Конюхів 15:08-15:09, прибуття у Стрий 15:18.

Також пасажирів повідомляють, що із 15 червня цього року частково змінюється розклад руху поїзда №7001 сполученням Львів–Мукачево: відправлення зі Львова та прибуття у Сколе – за діючим розкладом, Сколе 09:18-09:20, Гребенів 09:30-09:31, Тухля 09:41-09:42, Славське 09:55-09:58, Лавочне 10:11-10:13, Скотарське 10:37-10:40, Воловець 10:50-10:51, Свалява 11:21-11:24, Карпати 11:34-11:35, прибуття в Мукачево 11:51.

Нагадаємо, що поїзд №7001/7002 Львів–Мукачево–Львів, починаючи з 4 червня цього року, курсує по п’ятницях, суботах та неділях. А поїзд №6183/6184 Стрий–Лавочне–Стрий курсує щобудня, крім п’ятниць, субот та неділь.