Львів’янину, який накрав дощоприймачів на 15 тисяч, загрожує до п’яти років тюрми

Львів’янину повідомили про підозру за викрадення дощоприймачів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3, працівниками поліції викрито місцевого мешканця, який вчинив 27 епізодів крадіжок дощоприймачів на території Франківського району у Львові.

«Зловмисником виявився 27-річний львів’янин, який раніше притягався до кримінальної відповідальності. Чоловік викрадав дощоприймачі і здавав у один із пунктів обміну металобрухту, а гроші використовував на власні потреби», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що загальна сума завданих місцевому бюджету збитків становить понад 15 тис грн. Вказаній особі повідомлено про підозру за ч.2 ст.185 КК України (крадіжка).

Довідково: санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі.