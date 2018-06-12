Із дев'ятого поверху вікна львівської лікарні випав дідусь

У Львові з 9-го поверху Лікарні швидкої медичної допомоги, що на вулиці Миколайчука, 9, випав чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Чоловік, який випав з вікна і загинув на місці події, 1937 року народження. У Лікарні швидкої медичної допомоги зазначили, що ця особа не була пацієнтом лікарні. Падіння сталось з вікна адміністративного коридору медичного закладу.

Так, об 11.15 до поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна лікарні на вулиці Миколайчука випав чоловік.

Правоохоронці попередньо встановили, що 81-річний львів’янин, прийшов у лікарню, піднявся на дев’ятий поверх, відчинив вікно у коридорі та з невідомих причин випав з нього. Від отриманих травм він помер на місці події.

Тіло чоловіка скеровано на експертизу.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.