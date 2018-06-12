Із початку року ЛКП «Лев» відловило на вулицях Львова 308 собак та 189 котів

ЛКП «Лев» цього року відловило 308 собак та 189 котів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Відтак підприємство, яке опікується безпритульними тваринами, закликає львів’ян турбуватися та опікуватися своїми домашніми тваринами. Адже за даними

Аби допомогти безпритульним тваринам, ЛКП «Лев» створило проморолик, який закликає львів’ян лікувати своїх тварин у першій комунальній ветеринарній клініці, адже кошти за надані послуги скеровуватимуть на порятунок і лікування тварин-безхатьків. Як повідомила директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак, на сьогодні підприємство стерилізувало 197 собак та 189 котів, а також прилаштувало в родини 229 собак та 26 котів.

Контакти ЛКП: Львів, вул. Промислова, 56; тел.: (068) 535−45−45; lkplev@gmail.com.

Нагадаємо, зараз ЛКП «Лев» працює щодня без вихідних з 8:00 до 20:00 як ветеринарно-стерилізаційний центр для безпритульних тварин, Центр адопції (всиновлення) чотирилапих та клініка для безпритульних тварин і домашніх улюбленців.