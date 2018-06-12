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Де у червні львів’яни можуть здавати використані батарейки і лампи. Графік стоянок Еко-буса

Олена Карп'юк

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Для зручності мешканців, які здають відпрацьовані лампи і батарейки на утилізацію, еко-буси протягом червня матимуть зупинки у всіх районах Львова, а також у Винниках, Брюховичах та Рудно. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Графік стоянок Еко-Буса у червні

  • 14:00—17:00 П’ятниця 01.06.2018 ДАБІ м. Львова вул. Угорська, 7
  • 14:00—17:00 П’ятниця 01.06.2018 Ринок «Балатон» вул. Гетьмана Мазепи, 11
  • 10:00—13:00 Субота 02.06.2018 Львівська міська рада пл. Ринок, 1
  • 10:00—13:00 Субота 02.06.2018 Супермаркет «Арсен» вул. Зелена, 147
  • 14:00—17:00 Субота 02.06.2018 ТВК «Південний» вул. Виговського, 100
  • 14:00—17:00 Субота 02.06.2018 Супермаркет «Арсен» пр. В. Чорновола, 93
  • 14:00—17:00 Середа 06.06.2018 ТЦ «Рукавичка» м. Винники, вул. Галицька
  • 14:00—17:00 Середа 06.06.2018 ТЦ «Рукавичка» смт. Брюховичі, вул. Львівська, 23 а
  • 14:00—17:00 П’ятниця 08.06.2018 Торговий центр «ВАМ» вул. Наукова, 35а
  • 14:00—17:00 П’ятниця 08.06.2018 Торговий центр «Скриня» вул. Городоцька, 179
  • 10:00—13:00 Субота 09.06.2018 Торговий центр «ВАМ» вул. Б. Хмельницького, 214
  • 10:00—13:00 Субота 09.06.2018 Ринок «Санта Барбара» просп. Червоної Калини, 105
  • 14:00—17:00 П’ятниця 15.06.2018 Торговий центр «ВАМ» просп. Червоної Калини, 62
  • 14:00—17:00 П’ятниця 15.06.2018 Личаківська районна адміністрація вул. Левицького, 67
  • 10:00—13:00 Субота 16.06.2018 Супермаркет «Наш край Експрес» вул. Пасічна, 42
  • 10:00—13:00 Субота 16.06.2018 ТЦ «Вопак» вул. Широка, 66
  • 14:00—17:00 Середа 20.06.2018 ТЦ «Рукавичка» смт. Рудно, вул. Огієнка, 4
  • 14:00—17:00 П’ятниця 22.06.2018 «Метро Кеш енд Кері Україна» вул. Городоцька, 300
  • 14:00—17:00 П’ятниця 22.06.2018 Територія між магазином «Фокстрот» та універмагом «Львів» вул. Княгині Ольги, 106
  • 10:00—13:00 Субота 23.06.2018 ТЦ «Будинок меблів» вул. Любінська, 92
  • 10:00—13:00 Субота 23.06.2018 Торговий центр «ВАМ» вул. Т. Шевченка, 358
  • 14:00—17:00 П’ятниця 29.06.2018 Магазин «Шанс» м. Винники, вул. І. Франка, 53
  • 14:00—17:00 П’ятниця 29.06.2018 Навпроти від-ня «Ощадбанку» № 76 смт. Рудно, вул. В. Великого, 3б
  • 10:00—13:00 Субота 30.06.2018 Торговий центр «ТАБ» м. Винники, вул. Івасюка, 2
  • 10:00—13:00 Субота 30.06.2018 Відділення «Нової пошти» №1 смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 10.

Зазначимо, згідно з офіційними даними, у Львові з 2015 до 2018 року переробили 478 термометрів та більше 10 тонн батарейок, із них 102 789 штук надійшло від юридичних осіб та 8903 — від фізичних осіб.

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