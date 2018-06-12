Чиновницю Золочівської РДА оштрафували за невчасно задекларовану спадщину

Золочівський районний суд Львівської області визнав винною завідувача сектором опрацювання заяв та прийняття рішень відділу грошових виплат та компенсації Золочівської райдержадміністрації у вчиненні адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що жінка не повідомила НАЗК про суттєві зміни у своєму, зокрема про отримання у спадщину частини житлового будинку, вартістю близько 200 тисяч гривень.

Таким чином вказана особа вчинила адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч.2 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

За наслідками судового розгляду до порушниці застосовано стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 грн.

Зазначимо, що це рішення може бути оскаржено у апеляційному порядку.