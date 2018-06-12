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Через витік мешканці 25 вулиць у Львові залишились без води

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 12 червня, з 9:30 до 14:30 год., до 25 вулиць у місті призупинили подачу води через ліквідацію витоку на вул. Потелицька,10. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

 

Відтак сьогодні протягом половини дня води не матимуть:

  • вул. Ковельська,
  • вул. Ребета,
  • вул. Гамалії,
  • вул. Таращанська,
  • вул. Потелицька,
  • вул. Молочна,
  • вул. Новознесенська,
  • вул. Пластова,
  • вул. Хмельницького, 116 – 164, 159 – 201,
  • вул. Зустрічна,
  • вул. Кошова,
  • вул. Щоголева,
  • вул. Горіхова,
  • вул. Бодянського,
  • вул. Миргородська,
  • вул. Петрусенко,
  • вул. Теребовлянська,
  • вул. Навої,
  • вул. Корейська,
  • вул. Васильченка,
  • вул. Шатківського,
  • вул. Метлинського,
  • вул. Туркменська,
  • вул. Гнатевича,
  • вул. Крайня.

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