Через витік мешканці 25 вулиць у Львові залишились без води

Сьогодні, 12 червня, з 9:30 до 14:30 год., до 25 вулиць у місті призупинили подачу води через ліквідацію витоку на вул. Потелицька,10. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Відтак сьогодні протягом половини дня води не матимуть: