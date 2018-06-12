Через витік мешканці 25 вулиць у Львові залишились без води

Сьогодні, 12 червня, з 9:30 до 14:30 год., до 25 вулиць у місті призупинили подачу води через ліквідацію витоку на вул. Потелицька,10. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».
Відтак сьогодні протягом половини дня води не матимуть:
- вул. Ковельська,
- вул. Ребета,
- вул. Гамалії,
- вул. Таращанська,
- вул. Потелицька,
- вул. Молочна,
- вул. Новознесенська,
- вул. Пластова,
- вул. Хмельницького, 116 – 164, 159 – 201,
- вул. Зустрічна,
- вул. Кошова,
- вул. Щоголева,
- вул. Горіхова,
- вул. Бодянського,
- вул. Миргородська,
- вул. Петрусенко,
- вул. Теребовлянська,
- вул. Навої,
- вул. Корейська,
- вул. Васильченка,
- вул. Шатківського,
- вул. Метлинського,
- вул. Туркменська,
- вул. Гнатевича,
- вул. Крайня.
Олена Карп'юк