Частині Львова вимкнуть світло. Перелік адрес

Сьогодні, 12 червня, з 09:00 до 17:00 год., через планові ремонтні роботи частині львів’ян вимкнуть світло. Про це Львівському порталу повідомили у ПрАТ «Львівобленерго».

Відтак сьогодні протягом дня без світла залишаться:

Галицький район: вул. Жижки, 5.

Личаківський район: вул. Левицького, 15-37, 20-44, вул. Туган-Барановського, 16, вул. Пекарська, 30, вул. Вітвера, Кониського, Конопницької, Павлика, Павлова, Палія, Романчука (всі будинки).

Залізничний район: вул. Кульчицької,1, 3, 9, 11.

Франківський район: вул. Володимира Великого, 93, 93А, 99, 101; вул. Симоненка, 1.

Рудно: вул. Грешевського, 74-142 (парні), 77-135 (непарні).