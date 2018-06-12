Частині Львова вимкнуть світло. Перелік адрес

Сьогодні, 12 червня, з 09:00 до 17:00 год., через планові ремонтні роботи частині львів’ян вимкнуть світло. Про це Львівському порталу повідомили у ПрАТ «Львівобленерго».
Відтак сьогодні протягом дня без світла залишаться:
Галицький район: вул. Жижки, 5.
Личаківський район: вул. Левицького, 15-37, 20-44, вул. Туган-Барановського, 16, вул. Пекарська, 30, вул. Вітвера, Кониського, Конопницької, Павлика, Павлова, Палія, Романчука (всі будинки).
Залізничний район: вул. Кульчицької,1, 3, 9, 11.
Франківський район: вул. Володимира Великого, 93, 93А, 99, 101; вул. Симоненка, 1.
Рудно: вул. Грешевського, 74-142 (парні), 77-135 (непарні).
Олена Карп'юк