Біля вокзалу у Львові грабіжники напали на чоловіка: зламали йому щелепу і повибивали зуби

Четверо людей на площі Двірцевій у Львові пограбували і нанесли тілесні ушкодження 34-річному чоловіку, вибивши зуби і зламавши щелепу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Близько 2 години ночі на 102 зателефонував 34-річний громадянин і повідомив, що його пограбували і нанесли тілесні ушкодження у сквері, що на площі Двірцевій. Патрульним потерпілий розповів, що невідомі особи заволоділи його наплічником з особистими речами, мобільним телефоном та грошима в сумі 500 гривень. Чоловік мав вибиті зуби і ймовірно зламану щелепу.

На вулиці Городоцькій інспектори побачили чотирьох осіб, які були схожі за описами на нападників. Спільно з ще одним екіпажем їх затримали. В одного із чоловіків виявили наплічник потерпілого, а в жінки – телефон. Двоє – раніше судимі. На місце викликали слідчих і в присутності понятих вилучили згадані речі. Заявник упізнав нападників та свої речі і написав заяву.