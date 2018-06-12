ОСТАННІ НОВИНИ

Без сміттєпроводів та паркінгу: на якому етапі скасування застарілих норм у сфері містобудування

Юлія Шпак

|

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України провели ряд нарад стосовно нормативно-правових актів, які скасовують застарілих норм у сфері містобудування. Відтак, Мінрегіон звернувся до МОЗ та ДСНС з проханням надати свої позиції з санітарних та протипожежних вимог з метою врахування їх у проектах змін до державних будівельних норм. Про йдеться у відповіді Мінрегіону на депутатський запит народного депутата України Ігоря Васюника, яка є в розпорядженні Львівського порталу.

 

У своєму запиті Ігор Васюник зазначає, що прем’єр-міністром України було анонсовано розробку та затвердження нормативних актів, які скасовують застарілі та подекуди неадекватні норми, а саме: обов’язковість будівництва сміттєпроводів в багатоквартирних житлових будинках, заборона суміщене перекриття над однорівневими квартирами, заборона скління балконів та лоджій з однією сходовою клітиною тощо.

Відтак, нардеп звернувся до Віце-прем’єр-міністра України, Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка з проханням надати інформацію про стан розробки та затвердження нормативно-правових актів, які скасовують застарілі норми у сфері містобудування.

Водночас у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у відповідь на депутатський запит Ігоря Васюника зазначили, що Мінрегіону  за результатами пропозицій недержавних проектних і архітектурних організацій, порушених під час наради 27 березня 2018 року, доручено забезпечити до 1 липня 2018 року затвердження, реєстрацію та опублікування в офіційному друкованому виданні будівельних норм та змін до них з метою набрання ними чинності не раніше 1 жовтня 2018 року.

«На виконання зазначеного, Мінрегіоном разом з іншим заінтересованими органами виконавчої влади, представниками з науково-технічної діяльності у будівництві та недержавними проектними і архітектурними організаціями 6,10,13 квітня 2018 року проведено наради, на яких були розглянути та обговорені неврегульовані питання, зокрема, щодо обов’язковість будівництва сміттєпроводів в багатоквартирних житлових будинках, заборона суміщене перекриття над однорівневими квартирами, заборона скління балконів та лоджій з однією сходовою клітиною, заборона сполучати житлову частину будинку ліфтом з паркінгом, заборона розташовувати паркінг під закладами громадського харчування, спорту, охорони здоров’я, заборона влаштовувати комор в підземних поверхах, тощо», – йдеться у відповіді.

Також зазначається, що за результатами нарад, враховуючи, що зазначені пропозиції стосуються санітарних та протипожежних вимог, Мінрегіон звернувся до МОЗ та ДСНС з проханням надати свої позиції з порушених питань з метою врахування їх у проектах змін до вищезазначених державних будівельних норм.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...