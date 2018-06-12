Без сміттєпроводів та паркінгу: на якому етапі скасування застарілих норм у сфері містобудування

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України провели ряд нарад стосовно нормативно-правових актів, які скасовують застарілих норм у сфері містобудування. Відтак, Мінрегіон звернувся до МОЗ та ДСНС з проханням надати свої позиції з санітарних та протипожежних вимог з метою врахування їх у проектах змін до державних будівельних норм. Про йдеться у відповіді Мінрегіону на депутатський запит народного депутата України Ігоря Васюника, яка є в розпорядженні Львівського порталу.

У своєму запиті Ігор Васюник зазначає, що прем’єр-міністром України було анонсовано розробку та затвердження нормативних актів, які скасовують застарілі та подекуди неадекватні норми, а саме: обов’язковість будівництва сміттєпроводів в багатоквартирних житлових будинках, заборона суміщене перекриття над однорівневими квартирами, заборона скління балконів та лоджій з однією сходовою клітиною тощо.

Відтак, нардеп звернувся до Віце-прем’єр-міністра України, Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка з проханням надати інформацію про стан розробки та затвердження нормативно-правових актів, які скасовують застарілі норми у сфері містобудування.

Водночас у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у відповідь на депутатський запит Ігоря Васюника зазначили, що Мінрегіону за результатами пропозицій недержавних проектних і архітектурних організацій, порушених під час наради 27 березня 2018 року, доручено забезпечити до 1 липня 2018 року затвердження, реєстрацію та опублікування в офіційному друкованому виданні будівельних норм та змін до них з метою набрання ними чинності не раніше 1 жовтня 2018 року.

«На виконання зазначеного, Мінрегіоном разом з іншим заінтересованими органами виконавчої влади, представниками з науково-технічної діяльності у будівництві та недержавними проектними і архітектурними організаціями 6,10,13 квітня 2018 року проведено наради, на яких були розглянути та обговорені неврегульовані питання, зокрема, щодо обов’язковість будівництва сміттєпроводів в багатоквартирних житлових будинках, заборона суміщене перекриття над однорівневими квартирами, заборона скління балконів та лоджій з однією сходовою клітиною, заборона сполучати житлову частину будинку ліфтом з паркінгом, заборона розташовувати паркінг під закладами громадського харчування, спорту, охорони здоров’я, заборона влаштовувати комор в підземних поверхах, тощо», – йдеться у відповіді.

Також зазначається, що за результатами нарад, враховуючи, що зазначені пропозиції стосуються санітарних та протипожежних вимог, Мінрегіон звернувся до МОЗ та ДСНС з проханням надати свої позиції з порушених питань з метою врахування їх у проектах змін до вищезазначених державних будівельних норм.