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У Львові завершують ремонт площі біля Польського посольства

Олена Карп'юк

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Ремонтні роботи на площі ім. Яцека Куроня, які розпочали у травні, сьогодні вже завершують. Орієнтовна вартість проведення благоустрою на площі навпроти Польського посольства становить 200 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«На початку травня розпочалися роботи з ремонту пл. Яцека Куроня. Роботи виконувало ШРП Галицького району на замовлення адміністрації. Під час робіт було встановлено лавочки, облаштовано додаткову доріжку для зручностей матерів з візочками та маломобільних груп людей. Досі там були сходи, тому особи з візочками мали трудність, щоб потрапити на площу. Станом на сьогодні залишається посіяти траву і встановити урни для сміття. Орієнтована вартість робіт – 200 тис. грн», – розповів голова Галицької райадміністрації Андрій Зозуля.

Нагадаємо, Львівська міська рада присвоїла ім’я Яцека Куроня площі біля Генерального консульства Польщі у березні цього року.

Яцек Куронь – польський політичний діяч, визначний учасник антикомуністичної опозиції. Народився у Львові 3 березня 1934 року, був співавтором стратегії незалежної профспілки «Солідарність» і учасником «Круглого столу» 1989 року, що призвів до виборів і зміни влади у Польщі. Куронь працював міністром праці та соціальної політики у 1989 — 1993 рр. і обирався депутатом Сейму в 1989 — 20 001 рр. Помер видатний львів’янин 17 червня 2004 року, похований у Варшаві на військовому цвинтарі Повонзки.

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