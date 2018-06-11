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У Львові запрацював експрес-центр із надання послуг у сфері РАЦС

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 11 червня, у Львові на вул. Івана Франка, 157 відкрили центр із надання послуг у сфері ДРАЦС європейського зразка «OpenSpace». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

На базі цього центру зібрані найбільш популярні послуги, які надають у відділеннях реєстрації актів цивільного стану на Львівщині. За спрощеною процедурою тут реєструватимуть малюків, подаватимуть документи на одруження, зміну імені та прізвища, повторну видачу документів.

«Відкриття цього центру – це стандарт, який передбачає швидкість, відсутність бюрократії і комфорт для кожного громадянина. У цьому відкритому офісі немає можливості десь закритися і вимагати хабар, створювати перепони у видачі документів. Будь-яка послуга, яка надається в OpenSpace, повинна тривати від 3 до 30 хв. До прикладу, сьогоднішня повторна видача свідоцтва про одруження тривала 3 хв.

Також тут ви маєте доступ до оплати послуг. Раніше, у старих офісах міністерства юстиції, ти брав квитанцію, йшов і шукав відповідний банк, платив і повертався, як мінімум двічі, до державного службовця. Це було некомфортно для клієнтів, які користувалися цими послугами», – розповів під час відкриття міністр юстиції України Павло Петренко.

За його словами, такі центри формату OpenSpace працюють вже у найбільших містах України. І в середньому у день вони обслуговують по 100−150 клієнтів.

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