У Львові розлючений чоловік розтрощив сокирою банкомат і вітрину «Рошену»

Сьогодні, близько опівночі, на вулиці Володимира Великого до патрульних підбігли громадяни і повідомили, що невідома особа побила вікна в магазині сокирою. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Свідки події розповіли інспекторам, що зловмисник побіг у напрямку вулиці Бойчука. Втікаючи, невідомий викинув знаряддя, яким за словами очевидців, вчиняв злочин. Однак незабаром патрульні затримали втікача.

«45-річний чоловік не заперечував свого вчинку, більше того, він зізнався, що перед цим розбив банкомат на вулиці Петлюри. Там за годину до цього інциденту працював інший екіпаж. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що не отримав пенсію, яку дають зазвичай до 10 числа кожного місяця, і це його обурило», – йдеться в повідомленні патрульних.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Згодом зловмисника доставили у Франківський відділ поліції.

Фото: патрульна поліція