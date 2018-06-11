У ДСНС поки не знають, що стало причиною займання спорткомплексу СКА

Наразі ДСНСники не називають причини займання стрілецького комплексу СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України, який згорів у суботу, 10 червня. Про це сьогодні, 11 червня, йшла мова під час апаратної наради у Львівській ОДА за участі керівника ГУ ДСНС у Львівській області Сергія Дмитровського, передає кореспондент Львівського порталу.

«Причини поки нема. Наша лабораторія має спершу обійти усе, а потім давати висновок. Вся складність у тому, що там 8,5 тис. кв. м. Щоб обстежити все це, потрібен час», – зазначив він.

Сергій Дмитровський водночас додав, що результати цієї перевірки будуть відомі цього тижня.

Як повідомляв Львівський портал, 10 червня о 02:26 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у спорткомплексі СКА на вулиці Клепарівська, 39 а. Площа палаючої будівлі склала 4 400 кв.м. Погасити її вдалося лише о 07:51, для цього залучили 127 рятувальників та 21 машину спецтехніки.