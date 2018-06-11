У Бібрці «Ланос» зіткнувся з «Фольксвагеном»: є постраждалі

Вчора, 10 червня, близько 22:20 год., у місті Бібрка Перемишлянського району зіткнулись автомобілі «Деу Ланос», яким керував 20-річний мешканець одного зі сіл Пустомитівського району, та «Фольксваген Гольф», за кермом якого перебував 39-річний іноземець. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Внаслідок ДТП травми отримали двоє водіїв та дві пасажирки «Фольксвагена» – мешканки Івано-Франківської області віком 28 та 40 років.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.