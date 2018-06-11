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Рік безвізу з ЄС: кількість поїздок українців за кордон зросла на 15%

Олена Карп'юк

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Рік тому, 11 червня 2017 року, набув чинності безвізовий режим між Україною та ЄС. Це дозволило українцям з біометричними паспортами їздити без віз до країн ЄС, за винятком Великої Британії та Ірландії, а також до держав Шенгенської зони. Протягом року кількість поїздок українців за кордон зросла на 15%. Про це Львівському порталу повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.

 

Перший рік безвізу продемонстрував ріст подорожей українців у європейському напрямку. Згідно з даними Державної прикордонної служби, із дня набрання чинності безвізового режиму з ЄС станом на червень 2018 року українці понад 20,3 млн разів з’їздили до країн Євросоюзу. Це на 15% більше у порівнянні з попередніми 12 місяцями (17,7 млн поїздок).

4,8 млн разів українці перетинали кордони з ЄС за біометричними паспортами. Близько 555 тисяч разів українців з’їздили до країн ЄС за новими біометричними паспортами без віз, тобто використовували усі переваги безвізового режиму.

Статистика Мінінфраструктури доповнює ці дані: у 2017 році в 5,5 разів більше пасажирів, ніж у 2016-му, скористалися міжнародними залізничними маршрутами в напрямку Україна – ЄС – понад 200 тисяч. До кінця 2018 року запланований запуск двох нових залізничних маршрутів до Угорщини та Румунії. У 2017 році кількість маршрутів лоукост-авіакомпаній з України до ЄС зросла вдвічі, до 38 маршрутів, у порівнянні з 2015 роком, коли їх було лише 18.

Безвіз до країн Євросоюзу відкриває нові можливості для розвитку приватного бізнесу завдяки новим контактам, обміну досвідом серед фахівців різних сфер, спілкування і навчання дітей та молоді. Обмін ідеями, досвідом і знаннями прискорює інтеграцію України в Європу і покращує якість життя українців.

Українці вважають безвіз головною політичною подією 2017 року за даними опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центру Разумкова. Українська влада, засоби масової інформації та незалежні експерти неодноразово називали безвіз з ЄС головним досягненням України у 2017 році разом із набуттям чинності Угоди про асоціацію з ЄС. А словник сучасної української мови і сленгу «Мислово» вибрав «безвіз» словом 2017 року.

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