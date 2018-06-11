Міністр юстиції запустив у Львові онлайн-платформу із правового консультування

Сьогодні, 11 червня, у Львові відбулося відкриття правового клубу «PRAVOKATOR» – онлайн-платформм щодо правового консультування громадян. Участь у ньому взяв Міністр юстиції України Павло Петренко. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначив Павло Петренко, дотепер правовий клуб «PRAVOKATOR» діяв в Одесі, Дніпрі, Харкові, і тепер черга дійшла й до Львова.

«Мені дуже приємно сьогодні бути у Львові і відривати такий прекрасний центр і майданчик, де українські правники матимуть можливість в інтерактивному форматі спілкуватися і напрацьовувати нові механізми захисту прав людини, де українські діти мають можливість дізнаватися про свої права та доносити отримані знання своїм ровесникам, де українські юристи, адвокати, судді, прокурори не є опонентами і ворогами, як це іноді відбувається, а є партнерами, і спільно знаходять формулу, як застосовувати закон.

Я дякую нашим міжнародним партнерам: уряду США, уряду Канади, фонду „Відродження“ і всім, хто допоміг у реалізації цього проекту. Запрошую усіх представників правової сфери Львова приходити сюди. Адже усі заходи, які тут відбуватимуться, є безкоштовними. Також кожен сам можете ініціювати ті активності, які будуть цікавими і актуальними», – розповів Павло Петренко.