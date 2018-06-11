ОСТАННІ НОВИНИ

Міністр юстиції запустив у Львові онлайн-платформу із правового консультування

Олена Карп'юк

|

Сьогодні, 11 червня, у Львові відбулося відкриття правового клубу «PRAVOKATOR» – онлайн-платформм щодо правового консультування громадян. Участь у ньому взяв Міністр юстиції України Павло Петренко. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Як зазначив Павло Петренко, дотепер правовий клуб «PRAVOKATOR» діяв в Одесі, Дніпрі, Харкові, і тепер черга дійшла й до Львова.

«Мені дуже приємно сьогодні бути у Львові і відривати такий прекрасний центр і майданчик, де українські правники матимуть можливість в інтерактивному форматі спілкуватися і напрацьовувати нові механізми захисту прав людини, де українські діти мають можливість дізнаватися про свої права та доносити отримані знання своїм ровесникам, де українські юристи, адвокати, судді, прокурори не є опонентами і ворогами, як це іноді відбувається, а є партнерами, і спільно знаходять формулу, як застосовувати закон.

Я дякую нашим міжнародним партнерам: уряду США, уряду Канади, фонду „Відродження“ і всім, хто допоміг у реалізації цього проекту. Запрошую усіх представників правової сфери Львова приходити сюди. Адже усі заходи, які тут відбуватимуться, є безкоштовними. Також кожен сам можете ініціювати ті активності, які будуть цікавими і актуальними», – розповів Павло Петренко.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...