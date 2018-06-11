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Мешканці 49 будинків у Львові не отримують гарячу воду. Коли відновлять водопостачання?

Олена Карп'юк

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Станом на ранок сьогодні, 11 червня, ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає гарячу воду до 1059 будинків. Без гарячої води залишаються мешканці 49 будинків у місті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

У Личаківському районі призупинено гаряче водопостачання до 10 будинків. До будинків на вул. Студентська, 2, вул. Коциловського, 20, 28, вул. Братуня, 3, вул. род. Крушельницьких, 3, 5, призупинено подачу гарячої води через гідравлічні випробування квартальних теплових мереж від котельні на вул. Братуня, 9. Подачу гарячої води відновлять16 червня.

До будинків на вул. Зелена, 115, вул. Керченська, 13а, 17а, 19а, призупинено подачу гарячої води через гідравлічні випробування квартальних теплових мереж від котельні на вул. Зелена, 111а. Відновити подачу гарячої води планують 16 червня.

До будинків на вул. Медової Печери, 5, 7, 9, 11, 27, 29, 39, 39а, вул. Пасічна, 38, 42, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 70, 22, 62б, 62 В, вул. Таджицька, 11а призупинено подачу гарячої води через гідравлічні випробування квартальних теплових мереж від котельні на вул. Таджицька, 4а. Гарячу воду повернуть 22 червня.

Також призупинено подачу гарячої води до 6 будинків у м. Винники на вул. Кільцева, 2, 2а, 4, 5, 9 10, через гідравлічні випробування квартальних теплових мереж від котельні на вул. Кільцева, 2. Подачу гарячої води буде відновлено 16 червня.

У Шевченківському районі призупинено подачу гарячої води до 10 будинків. До будинків на вул. Золота, 15а, 17, 18, 21, 22а, 23, вул. Сосенка, 7, вул. Яцкова, 18а, 24, вул. Шевченка, 66 призупинено подачу гарячої води через гідравлічні випробування квартальних теплових мереж від котельні на вул. Золота, 21. Гаряче водопостачання відновлять 15 червня.

У Франківському районі призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Сахарова, 27, 31 через ремонт теплової мережі від ТЕЦ-1. Повернути гарячу воду планують сьогодні, 11 червня.

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