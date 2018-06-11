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Львівських школярів запрошують на майстер-клас з мобільної фотографії

Омелян Шевчук

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Львівських школярів запрошують на майстер-клас з мобільної фотографії «MobileКідз». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Безкоштовне заняття для дітей 10−14 років проведе засновник фотоагентства LUFA Віталій Грабар. Подія відбудеться у п’ятницю, 15 червня, у Центрі Шептицького. Початок о 16.30 год.

Учасникам потрібно мати мобільний телефон з камерою. Попередня реєстрація обов’язкова: bit.ly/smartphoto_MFF2018

Як відомо, майстер-клас відбудеться у межах Фестивалю мобільного кіно Mobile Flix Fest 2018.

Організаторами Mobile Flix Fest є Школа журналістики УКУ спільно з Міжнародним фестивалем про права людини Docudays UA за підтримки Британської ради. Проект здійснюється в рамках програми «Culture Bridges», що фінансується ЄС та реалізується Британською Радою за підтримки EUNIC.

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