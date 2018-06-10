У Львові вшановують пам’ять Патріарха Мстислава (Скрипника)

Сьогодні, 10 червня, у Львові тривають урочисті заходи, присвячені 120-річчю від дня народження та 25-річчю від дня упокоєння Святійшого Патріарха Мстислава УАПЦ (в мирі Степан Іванович Скрипник). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Завершилась панахида за Святійшим Патріархом Мстиславом (Успенська церква м. Львова, вул. Руська, 5), участь у якій взяли представники духовенства УАПЦ, миряни та представники влади.

«Щоб досягнути нового, кращого життя, ми повинні вшановувати наших духовних лідерів, провідників Христової Церкви. Адже в тяжкі часи вони не зрадили своєї віри, своєї землі, не побоялись стояти на сторожі правди, залишатись вірними Україні у найважчих випробуваннях, взяли на себе відповідальність за долю цілої нації. Такою людиною був і Патріарх Мстислав, справжній духовний Батько українського народу, праведник, який гідно прожив своє життя, став живим символом правди і честі для всіх нас», — наголосив Блаженніший Макарій, Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель УАПЦ.

Програма заходів із вшанування пам’яті Патріарха Мстислава також передбачає урочисту академію у Палаці творчості дітей та юнацтва (вул. Вахнянина, 29).