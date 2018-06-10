ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові вшановують пам’ять Патріарха Мстислава (Скрипника)

Омелян Шевчук

|

Сьогодні, 10 червня, у Львові тривають урочисті заходи, присвячені 120-річчю від дня народження та 25-річчю від дня упокоєння Святійшого Патріарха Мстислава УАПЦ (в мирі Степан Іванович Скрипник). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Завершилась панахида за Святійшим Патріархом Мстиславом (Успенська церква м. Львова, вул. Руська, 5), участь у якій взяли представники духовенства УАПЦ, миряни та представники влади.

«Щоб досягнути нового, кращого життя, ми повинні вшановувати наших духовних лідерів, провідників Христової Церкви. Адже в тяжкі часи вони не зрадили своєї віри, своєї землі, не побоялись стояти на сторожі правди, залишатись вірними Україні у найважчих випробуваннях, взяли на себе відповідальність за долю цілої нації. Такою людиною був і Патріарх Мстислав, справжній духовний Батько українського народу, праведник, який гідно прожив своє життя, став живим символом правди і честі для всіх нас», — наголосив Блаженніший Макарій, Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель УАПЦ.

Програма заходів із вшанування пам’яті Патріарха Мстислава також передбачає урочисту академію у Палаці творчості дітей та юнацтва (вул. Вахнянина, 29).

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...