У Львові масштабний міжнародний півмарафон. Як курсуватиме транспорт

У Львові стартував третій масштабний міжнародний півмарафон Lviv Half Marathon. Участь у 21 км забігу бере 1288 людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як відомо, сьогодні у Львові відбувається масштабна бігова подія 3rd Molokiya Lviv Half Marathon. Участь у якому візьмуть майже 3 000 бігунів з різних міст України та інших країн.

Цього року Львівський півмарафон отримав найвищу оцінку — 5 зірок від Європейської легкоатлетичної асоціації. Це найвищий рівень сертифікації та оцінювання, який розроблений провідними фахівцями Європи.

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У програмі півмарафону заплановані три індивідуальні забіги на дистанціях: 21, 0975 км, 5 км, та 2 км. У 2018 році вперше пройде естафетний забіг: 1×10 км+1×11,0975 км HeForShe Dnipro Half Marathon Relay та 3×5км +1×6,0975 км, що має назву Under Armour Relay. Традиційно організатори півмарафону пропонують маленьким учасникам вийти на старти дитячих забігів: 1 000 м, 500 м та 100 м.

Вдруге під час Львівського півмарафону відбудеться Family Run, участь у якому може взяти сімейна команда у будь-якому складі, навіть батьки з маленькими дітлахами на руках та у візочках. На фініші кожен учасник отримає фірмові футболки. Також традиційно відбудеться дитячий забіг на дистанціях: 1000 м, 500 м та 100 м, на фініші яких кожен маленький учасник отримає свою власну медаль.

В рамках 3-го Львівського півмарафону також пройде благодійний забіг на 2 км, метою якого є збір коштів на придбання реабілітаційного обладнання для Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. Госпіталь є потужним лікувально-діагностичним комплексом, який створений для медичного обслуговування інвалідів та ветеранів війни, членів сімей загиблих і померлих воїнів, репресованих, дітей війни-інвалідів, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, інвалідів похилого віку. Тут надається спеціалізована медична допомога за багатьма напрямками серед них ортопедія і травматологія, проте належного реабілітаційного обладнання у госпіталі недостатньо.

Що стосується головних медалей фінішерів дистанції 21, 0975 км, вони відрізняються дизайном від минулорічних. Цього року на медалях буде зображений символ міста Лева. Окрім фінішерів головної дистанції, медалі отримає кожен учасник естафетного забігу, які цього року виконані у вигляді сходинок та символізують те, що для досягнення своєї мети команді потрібно здолати шлях вгору.

Нагадаємо, що Львівський півмарафон 3rd Molokiya Lviv Half Marathon — один із семи етапів бігової ліги Run Ukraine Running League 2018, що включає у себе старти в п’яти містах України: Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Запоріжжя. Ліга орієнтована на любителів бігу, серед яких по завершенню останнього етапу визначать переможців серед чоловіків та жінок. Головний приз Run Ukraine Running League 2018 – участь у престижному міжнародному марафоні.

Цього року призовий фонд збільшений та складає 65 500 гривень, що майже на 16 000 гривень більше минулорічного. Нагороджувати будуть абсолютних переможців серед чоловіків та жінок на дистанції 21, 0975 км. Він буде розподілений між п’ятьма першими фінішерами серед чоловіків та жінок в абсолютній першості, грошову винагороду також отримають ті учасники, що посядуть перше, друге і третє місця в семи вікових категоріях серед чоловіків та жінок.

УВАГА! У зв’язку з проведенням третього міжнародного Львівського півмарафону 3rd Molokiya Lviv Half Marathon, обмежений рух транспорту у центральній частині міста, через що змінені маршрути громадського транспорту.

Перекриття транспортного руху — одна із обов’язкових умов проведення масових змагань з бігу. Таким чином, 2 500 учасників заходу, серед яких є діти, люди похилого віку та з люди з інвалідністю отримують гарантію безпеки на трасі забігу. Цього року організатори заходу компанія Run Ukraine навмисне відмовились від дистанції 10 км задля скорочення часу перекриття вулиць.

Відтак, з 07:00 год перекрито близько 50 вулиць у центральній частині міста. Відкриватимуть вулиці поступово і повністю відновлять рух транспорту до 13:00 год.

Трамваї № 1, 2, 6, 7 до 13:00 год не курсуватимуть.

Трамваї № 3 та № 9 розпочнуть курсувати з 11:00 год за зміненими маршрутами: вул. Княгині Ольги — вул. Мушака та Залізничний вокзал — вул. Мушака відповідно. Трамвай № 8 зранку курсує з вул. Вернадського до вул. Мушака. О 13:00 год всі трамваї відновлять рух за звичними маршрутами.

Тролейбуси № 2, 5, 7, 9, 10, 12, 24 розпочнуть курсувати з 11:00 год. Тролейбус № 13 до 13:00 год курсує за маршрутом вул. Грінченка — вул. Під Дубом.

Крім того, змінено чимало автобусних маршрутів:

№ 1А курсує з Галицького перехрестя до вул. Під Дубом.

№ 3А курсує з ТРЦ King Cross Leopolis до Монументу слави на вул. Стрийській.

№ 5А курсує з Винників до вул. Під Дубом, а у зворотному напрямку — по вул. Долинського.

№ 6А курсує з вул. Величковського до церкви св. Анни.

№ 7 об’їжджає по вул. Городоцькій — Кульпарківській, а в напрямку вул. Чигиринської — замість просп. Чорновола по вул. Клепарівській.

№ 8 курсує з Брюховичів до вул. Під Дубом.

Маршрут автобуса № 9 розділено на дві частини: Автовокзал — перехрестя вул. Сахарова — вул. Княгині Ольги та с. Муроване — вул. Під Дубом.

№ 15 курсує з вул. Медової Печери по вул. Зеленій до пл. Петрушевича.

№ 17 в напрямку вул. Миколайчука об’їжджає просп. Чорновола по вул. Клепарівській.

№ 18 курсує від вул. Суботівської до Монументу слави на вул. Стрийській.

№ 20 в напрямку вул. Суботівської об’їжджає по вул. Гайдамацькій, вул. Замарстинівській, вул. Хімічній, а у зворотному — по вул. Клепарівській, від стадіону СКА по вул. Липинського до АС-2 і далі за маршрутом.

№ 21 курсує від «Епіцентру» до перехрестя вул. Сахарова — Княгині Ольги.

№ 22 курсує з Брюховичів до вул. Під Дубом.

№ 25 у напрямку вул. Старознесенської об’їжджає просп. Чорновола по вул. Клепарівській.

№ 28 у напрямку вул. Варшавської об’їжджає просп. Чорновола по вул. Клепарівській.

№ 31 у напрямку Залізничного вокзалу курсує по вул. Куліша, а у зворотному — по вул. Клепарівській.

№ 34 у напрямку вул. Чигиринської об’їжджає просп. Чорновола по вул. Клепарівській.

№ 41 у напрямку Галицького перехрестя об’їжджає просп. Чорновола по вул. Клепарівській.

№ 45 курсує з вул. Пулюя до перехрестя вул. Сахарова — вул. Княгині Ольги.

Маршрут автобуса № 46 розділено на дві частини: вул. Миколайчука — вул. Під Дубом та вул. Драгана — пл. Петрушевича.

№ 50 курсує з Рясного до вул. Під Дубом.

№ 51 в напрямку Галицького перехрестя об’їжджає просп. Чорновола по вул. Клепарівській.

Експрес-маршрут курсує від АС «Західної» до церкви св. Анни.

Усі ці автобуси відновлять рух за звичними маршрутами після відкриття для проїзду перекритих через проведення півмарафону вулиць. Орієнтовно це відбудеться об 11:00 год.

Автобуси № 2А, 4А, 24, 26, 29, 33, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 53 до 11:00 год не курсують, після чого відновлять рух за маршрутами.

Автобуси № 10, 11, 13, 14, 16, 19, 23, 27, 32, 40 курсують без змін.

Організатори забігу просять вибачити за незручності, пов’язані з обмеженням транспортного руху.