У Львові авто поліції збило пішохода

У Львові патрульний автомобіль поліції здійснив наїзд на пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

За даними відомства, автомобіль поліції здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок події 48-річний чоловік отримав забої та садна. Медики наполягли на госпіталізації.

У ці хвилини ДТП оформляють слідчі прокуратури.

Патрульна поліція Львівщини ініціювала службове розслідування.

Судячи із опублікованих фото у спільноті Варта1, наїзд стався на пішохідному переході.