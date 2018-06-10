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У Львові авто поліції збило пішохода

Омелян Шевчук

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У Львові патрульний автомобіль поліції здійснив наїзд на пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

 

За даними відомства, автомобіль поліції здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок події 48-річний чоловік отримав забої та садна. Медики наполягли на госпіталізації.

У ці хвилини ДТП оформляють слідчі прокуратури.

Патрульна поліція Львівщини ініціювала службове розслідування.

Судячи із опублікованих фото у спільноті Варта1, наїзд стався на пішохідному переході.

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