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Патрульні вгамовували п’яний дебош підлітків у Львові

Андрій Котенський

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У Львові на вулиці Науковій патрульна поліція вгамовувала компанію агресивних підлітків, які мали ознаки алкогольного сп’яніння, перешкоджали діям поліції і лаялась в їх бік. Про це стало відомо із опублікованого очевидцями відео.

 

Як повідомили Львівському порталу у прес-службі патрульної поліції Львівщини, правоохоронці отримали виклик про бійку на вулиці Науковій, 102.

«Прибувши за вказаною адресою, виявили групу осіб які мали ознаки сп’яніння, також палили тютюнові вироби та вживали нецензурну лексику, для встановлення особи та складання адмінпротоколів було затримано одного з учасників, а також ще двох осіб, які перешкоджали працівникам поліції», – йдеться у повідомленні патрульних.

Також повідомляється, що дебоширів було передано працівникам Франківського ВП. Складено протокол затримання та відповідні адмінпротоколи.

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