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На трасі Київ–Чоп водій легковика вбив мотоцикліста

Омелян Шевчук

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Учора на трасі Київ–Чоп біля Винниківського мосту водій легковика виїхав на зустрічну водію мотоцикла. Унаслілок зіткнення водій двоколісного загинув на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

ДТП трапилася 9 червня близько 12.00 на автодорозі Київ – Чоп (Львівська об’їзна біля Винниківського мосту). За попередніми даними 35-річний водій автомобіля Opel Insignia, , житель м. Дрогобич скоїв виїзд на смугу зустрічного руху внаслідок чого допустив зіткнення із мотоциклом Suzuki під керуванням 42-річного жителя села Чишки Пустомитівського району.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла від отриманих травм помер на місці події. Водій автомобіля  отримав травми та був госпіталізований в нейрохірургічне відділення 8-ої лікарні Львова.

Фото: Ігор Зінкевич

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