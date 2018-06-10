На трасі Київ–Чоп водій легковика вбив мотоцикліста

Учора на трасі Київ–Чоп біля Винниківського мосту водій легковика виїхав на зустрічну водію мотоцикла. Унаслілок зіткнення водій двоколісного загинув на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП трапилася 9 червня близько 12.00 на автодорозі Київ – Чоп (Львівська об’їзна біля Винниківського мосту). За попередніми даними 35-річний водій автомобіля Opel Insignia, , житель м. Дрогобич скоїв виїзд на смугу зустрічного руху внаслідок чого допустив зіткнення із мотоциклом Suzuki під керуванням 42-річного жителя села Чишки Пустомитівського району.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла від отриманих травм помер на місці події. Водій автомобіля отримав травми та був госпіталізований в нейрохірургічне відділення 8-ої лікарні Львова.

Фото: Ігор Зінкевич